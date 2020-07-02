Отрицавшего пандемию коронавируса схиигумена Сергия лишили сана

https://static.news.ru/photo/de525fc8-bd11-11ea-ab6d-fa163e074e61_660.jpg Схиигумен Сергий Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Схиигумена Сергия (Романова), духовника Среднеуральского женского монастыря, называвшего ситуацию с коронавирусом «псевдопандемией», лишили священного сана.

Соответствующее решение принял суд Екатеринбургской епархии, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, схиигумен Сергий (Романов) не явился на третье заседание церковного суда в Екатеринбурге. На первое заседание 16 июня схиигумен пришёл с заранее заготовленной речью, произнес её и ушёл. Заседание 26 июня он пропустил.

Заседание началось в 12:00 по местному времени. Перед началом судебного процесса к зданию епархии пришли порядка 50 сторонников клирика, чтобы оказать ему моральную поддержку. Также на месте дежурят представители полиции и отряды Государственного реестра казачьих общин. К началу суда схиигумен так и не появился.

Отец Сергий (Николай Романов) — один из самых скандальных клириков. Он 13 лет отсидел за убийство, уверовал в Бога и теперь имеет тысячи последователей. Он отрицает COVID-19 и верит в чипирование. В одной из проповедей он проклял сторонников закрытия церквей из-за пандемии коронавируса, заявив, что храмы не закрывали ни во время эпидемии чумы, ни во время «испанки».

В июне схиигумена Сергия подвергли церковному суду, отстранили от богослужений и предписали оставить возглавляемый им монастырь после серии резких заявлений с критикой действий руководства РПЦ и государственных органов власти во время пандемии COVID-19. Среди прочего, он назвал патриарха Московского и всея Руси Кирилла гонителем христианской веры. Священнослужитель отказался покинуть свою обитель и 16 июня забаррикадировался в ней со сторонниками.

17 июня стало известно, что Сергий решил уладить конфликт и помириться с митрополитом Екатеринбургским Кириллом. Схиигумен попросил журналиста передать митрополиту букет цветов. Однако уже 19 июня священнослужитель вернулся к активному противостоянию церковным властям — он выпустил видеоролик, где призвал всех руководителей РПЦ сложить свои полномочия.

Кроме того, на клирика из-за его публичных высказываний заведено административное дело по ч .9 ст. 13.15 КоАП РФ «Распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений». Рассмотрение в суде назначено на 7 июля.