РПЦ: лишение сана схиигумена Сергия — канонически взвешенное решение

https://static.news.ru/photo/ff45d518-bd23-11ea-b985-fa163e074e61_660.jpg Схиигумен Сергий Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Решение церковного суда Екатеринбургской епархии о лишении сана духовника Среднеуральского женского монастыря схиигумена Сергия (Романова) стало выверенным и канонически взвешенным, заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

По его словам, после утверждения вердикта суда патриархом Московским и всея Руси Кириллом клирик перестанет быть священником.

У отца Сергия была возможность принести покаяние, но, как мы знаем, два последних заседания суда он просто проигнорировал. Но надежда на покаяние остаётся всегда, — отметил он.

Также Легойда подтвердил информацию о поступлении в суд обращений о жестоком обращении с детьми.

В свою очередь зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе уточнил, что принятое решение не означает отлучение схиигумена от церкви.

Это значит, что он больше не священник, а простой монах. Это свидетельствует о том, что церковь оставляет ему возможность покаяния и этот путь для него не является закрытым, — пояснил он.

Кипшидзе подчеркнул, что целью вердикта суда в первую очередь является защита верующих от тех негативных последствий, которые могло бы для них иметь продолжение священнослужения и публичной деятельности Сергия.

Он добавил, что решение исходит из того, что выступления схиигумена, которые чаще всего являются политически ориентированными и содержат много противоречивых, непроверенных или ложных сведений, смущают людей, считающих себя «чадами» РПЦ, передаёт ТАСС.

Ранее специалист в области христианской философии, публицист Андрей Кураев предположил, что решение о лишении схиигумена Сергия сана может быть пересмотрено. По его словам, этот факт должен утвердить патриарх Кирилл.

Как писал NEWS.ru, схиигумена Сергия, называвшего ситуацию с коронавирусом «псевдопандемией», лишили священного сана в связи с нарушением священнической присяги, монашеских обетов и перечисленных священных канонов. Соответствующее решение принял суд Екатеринбургской епархии.

Отец Сергий (Николай Романов) — один из самых скандальных клириков. Он 13 лет отсидел за убийство, уверовал в бога и теперь имеет тысячи последователей. Он отрицает COVID-19 и верит в чипирование. В одной из проповедей он проклял сторонников закрытия церквей из-за пандемии коронавируса, заявив, что храмы не закрывали ни во время эпидемии чумы, ни во время «испанки».

В июне схиигумена Сергия подвергли церковному суду, отстранили от богослужений и предписали оставить возглавляемый им монастырь после серии резких заявлений с критикой действий руководства РПЦ и государственных органов власти во время пандемии COVID-19. Среди прочего, он назвал патриарха Московского и всея Руси Кирилла гонителем христианской веры.

На клирика из-за его публичных высказываний заведено административное дело по ч .9 ст. 13.15 КоАП РФ «Распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений». Рассмотрение в суде назначено на 7 июля.