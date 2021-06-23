Эксперт рассказала, в каких случаях можно лишиться дачного участка

Руководитель общественной приёмной Союза садоводов России Людмила Бурякова рассказала «Вечерней Москве», в каких случаях дачники могут лишиться своих участков.

Государство имеет право изъять у владельца землю, которой он не пользуется три года. Часто у собственников таких брошенных участков есть задолженности, поэтому вначале им присылают оповещения о необходимости оплаты. В случае отсутствия ответа участок может приобрести сторонний покупатель.

По словам Буряковой, изъять также могут незаконно захваченную землю. Однако если ею никто не пользуется, то владелец может оформить её как прилегающую территорию.

Ещё одна возможная причина для изъятия участка — строительные работы, которые проходят по его территории или в непосредственной близости, отметила Бурякова.

В этом случае владельцам земли полагается компенсация.

Компенсация по участкам, состоящим на учёте, может доходить до рыночной цены. В противном случае выплата будет по старой инвентаризационной стоимости, которая значительно ниже, — сказала Бурякова.

Ранее сообщалось, что за заросшие сорняками участки сельскохозяйственного назначения гражданам России могут грозить штрафы. Ответственность предусмотрена в соответствии с законодательством в том случае, если участок зарос сорными растениями на 50% и более.