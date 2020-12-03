Эксперт рассказал, на чём стоит сэкономить в Новый год

https://static.news.ru/photo/3ab8b716-35f4-11eb-badb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Независимый финансовый консультант, частный инвестор Александр Доржиев рассказал, как хорошо отпраздновать Новый год, не потратив много денег.

По его словам, в первую очередь необходимо отказаться от очень дорогих подарков, которые чаще всего покупаются в последние дни перед праздником, а иногда даже в последние часы. Такие вещи нередко оказываются очень дорогостоящими, но при этом не особо нужными.

Перед Новым годом всё намного дороже, чем если купить заранее. Постарайтесь покупать родным не очень дорогие, но приятные подарки. Главное — не стоимость, а внимание. Заранее продумайте, что может быть полезно, приятно. Это может быть, например, книга, — посоветовал эксперт.

Доржиев также рекомендовал отказаться от новогоднего стола, который просто ломится от разнообразных блюд. Он отметил, что такая традиция возникла ещё во времена Советского Союза, когда стол был «в несколько этажей», — после всё или доедается в каникулы, или просто выбрасывается.

Обычный новогодний ужин может состоять из пары салатов и горячего блюда, приятно оформлен и съеден за один вечер. В большом количестве спиртного тоже нет смысла, кроме традиционной бутылки шампанского, — отметил финансовый консультант.

Он подчеркнул, что лучше заранее составить меню и подготовить список продуктов, чтобы потом не покупать всё в одном месте, а в двух-трёх магазинах и немного сэкономить.

Также эксперт посоветовал обратить внимание на искусственные ёлки, которые будут радовать на протяжении многих лет, или же отдать предпочтение еловым или сосновым веткам, передаёт радио Sputnik.

Ранее NEWS.ru писал, что председатель Санкт-Петербургской общественной организации потребителей «Общественный контроль» Всеволод Вишневецкий рассказал, какой способ сэкономить на новогоднем столе нежелателен.