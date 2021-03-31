Эксперт рассказал, как распознать маньяка по внешности

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Внешние данные не могут стопроцентно свидетельствовать о причастности человека к насильственным преступлениям, однако у маньяков есть некоторые типовые черты лица, считает доктор психологических наук, профессор Борис Хигир.

У него будет перебит нос в двух местах, рассечение бровей наблюдается, прижатые уши — характерные особенности маньяков, которые насилуют женщин. У них очень большая челюсть, широкая. Руки небольшие, пальцы крепкие, но руки не длинные. Пальцы у них сильные, как у штангистов, чтобы они могли душить свою жертву, — рассказал «Ридусу» Хигир.

Изучив статистические данные пяти тысяч преступников, специалист пришёл к выводу, что насильники чаще всего рождаются в тёплое время года — в марте, апреле, мае, июне и июле.

Педофилы чаще всего имеют располагающую внешность. У них очень нормальный взгляд. Они коренастые, крепкого телосложения. Их очень трудно распознать, они очень закрытые люди, — отметил Хигир.

Поиском взаимосвязи между анатомическими и физиологическими особенностями человека и его готовностью совершить преступление занимается криминальная антропология. Родоначальником этого направления стал итальянский психиатр Чезаре Ламброзо. Позже австрийский юрист-криминолог Франц фон Лист доказал, что не существует ни «преступных мозгов», ни «черепов убийц», а все попытки установления антропологических типов преступников следует оставить в стороне как «методически фальшивые».

Как писал NEWS.ru, американские специалисты создали алгоритм, способный с высокой точностью определить политическую ориентацию человека по фотографии. Причём сделает он это без участия самого гражданина: «большой брат» посмотрит, что уже обнародовано им в социальных сетях. Разработка принадлежит учёным из Стэнфордского университета, а точность результата на данном этапе достигает 72%. Чтобы обучить искусственный интеллект, было использовано около миллиона снимков, которые взяли из профилей в Facebook и неназванного онлайн-сервиса знакомств. В итоге были определены две тысячи, которые отличают людей по политической ориентации.