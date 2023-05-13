Эксперт по выживанию объяснил, как надо себя вести в застрявшем лифте Эксперт по выживанию Ковалев: если лифт застрял, не пытайтесь выбраться самостоятельно

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Специалист по выживанию Денис Ковалев рассказал NEWS.ru, что из застрявшего между этажами лифта нельзя пытаться выбраться самостоятельно. Эксперт отметил, что граждане должны любыми способами сообщить о себе и звать на помощь.

После внезапной остановки/поломки лифта сообщите о событии диспетчеру, нажав кнопку «Вызов». Если она не работает, зовите на помощь любым доступным вам способом. В любом случае лифтом в доме пользуетесь не вы один, соседи обязательно услышат. Но не пытайтесь выбраться самостоятельно, можно сломать руку или ногу или вас ударит током, — добавил Ковалев.

Он объяснил, что многие механизмы в шахте лифта находятся под высоким напряжением и даже ремонтные бригады не работают там без предварительного обесточивания систем. Кроме того, заявил Ковалев, можно застрять, причем в момент, когда лифт неожиданно возобновит движение, а это уже грозит не только серьезными травмами, но и гибелью.

Помните, единственное исключение, когда необходимо как можно быстрее покинуть лифт, это пожар в доме или другая чрезвычайная ситуация, — подытожил Ковалев.

Ранее при пожаре в лифте скончался житель многоэтажки на северо-востоке Москвы. Огонь вспыхнул в 17-этажном доме 1 марта. Возгорание произошло в комнате консьержа и лифтовом холле на первом этаже. Площадь составила около 50 кв. м. Сотрудники МЧС спасли с верхних этажей горящего дома пятерых человек.