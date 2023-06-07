Эксперт по маркетингу назвала самый популярный вид рекламы в России Эксперт по маркетингу Сурыгина назвала цифровую наружную рекламу самой популярной в России

Фото: gallerymedia.com

Наружная цифровая реклама оказалась самым популярным каналом коммуникации с потенциальными клиентами в России, об этом свидетельствуют данные исследования рынка, проведенного крупнейшим цифровым оператором наружной рекламы Gallery и исследовательским центром АКАР. По словам директора по digital-стратегии и маркетингу Gallery Марины Сурыгиной, 77% респондентов используют для продвижения цифровую наружную рекламу.

Всего же, согласно данным исследования, наружную рекламу в качестве канала коммуникации задействовали 92% опрошенных в 2022–2023 гг. Следующими по популярности средствами оказались интернет-продвижение (89%) и радиореклама (62%). При этом наиболее эффективным сплитом для коммуникации в паре с наружной рекламой респонденты назвали радио (57%), ТВ (51%) и контекстную рекламу (39%).

Среди главных причин привлекательности цифровой наружной рекламы респонденты выделили быстрый старт кампаний (88%), смену креативов без остановки кампании (78%), одновременную ротацию нескольких макетов (57%), отсутствие затрат на печать и поклейку (48%) и широкий охват аудитории (31%).

Проводя данное исследование, мы хотели выяснить, почему бренды инвестируют в цифровую наружную рекламу, какие стопперы в использовании этого медиа и какие продукты нам необходимо разработать. Среди ключевых преимуществ опрошенные предприниматели и агентства отметили оперативность запуска кампаний, возможность замены креативов и одновременную ротацию нескольких макетов, — рассказала Сурыгина.

В 2023 году самой широко представленной категорией наружной рекламы традиционно стала «Недвижимость и строительство». На втором и третьем месте — «Интернет-ресурсы и услуги» и «Туризм, развлечения».

В исследовании участвовали 360 человек, работающих с разными сегментами бизнеса, от недвижимости до фитнес-услуг: представители агентств (40%) и рекламодатели (60%) из Москвы (32%), Санкт-Петербурга (8%) и других городов России (60%), в том числе Барнаула, Владивостока, Волгограда, Волжского, Воронежа, Екатеринбурга, Иркутска, Краснодара, Красноярска, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Перми, Сочи, Сыктывкара, Тамбова, Тулы, Уфы и Челябинска.

Ранее Марина Сурыгина рассказала, что в наружной рекламе 80% всех задач для продвижения проекта играет креатив.