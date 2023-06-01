Эксперт по маркетингу рассказала, как продвигать проект с помощью рекламы Эксперт по маркетингу Сурыгина рассказала об эффективности наружной рекламы

В наружной рекламе 80% всех задач для продвижения проекта играет креатив, заявила директор по digital-стратегии и маркетингу оператора Gallery Марина Сурыгина на полях РИФ. Чтобы реклама действительно была эффективной, сообщения на билбордах должны быть понятны и интересны потребителю. Кроме того, креатив должен помогать отличить компанию от конкурентов, отметила специалист. Сурыгина подчеркнула, что уже сейчас существуют технологии, которые измеряют влияние наружной рекламы на знание бренда.

Сурыгина рассказала об одном из кейсов, когда для продвижения Telegram-канала оператор наружной рекламы использовал цифровые билборды. После появления новых сообщений в мессенджере они сразу же проецировались на экране. Это позволило значительно увеличить аудиторию канала. По ее словам, этот пример доказывает, что реклама влияет не только на знание бренда, но и на перфоманс показатели.

Креатив решает 80% всех задач. Он должен быть четким, понятным, интересным. Он должен использовать технологии для того, чтобы быть запоминаемым, изменяемым, с возможностью каких-то дополнительных фичей. <...> Он должен отличаться от конкурентов, он должен быть ярким, запоминающимся. И есть уже технологии, например, brand lift, который помогает измерить как раз влияние креатива в наружной рекламе на знание бренда, на позиционирование от конкурентов и на многие другие вопросы тоже ответить, — пояснила эксперт.

Подробности — в интервью NEWS.ru.

На специальной секции «Метавселенные без границ» РИФ-2023 ранее Сурыгина презентовала кейс компании с рекламной интеграцией в Minecraft. Размещение креативов клиента в популярнейшей онлайн-игре позволило охватить важный сегмент платежеспособной аудитории.