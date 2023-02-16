Эксперт по безопасности дал советы по выживанию под завалами Эксперт по безопасности Глущенко порекомендовал беречь силы при выживании под завалами

Фото: Abed Alrahman Alkahlout/Keystone Press Agency/Global Look Press

Турция после землетрясений

Оказавшемуся под завалами человеку необходимо сохранять спокойствие и беречь свои силы, пояснил эксперт по безопасности Александр Глущенко. Он рассказал «Радио 1», что попытки выбраться только израсходуют силы, которые пригодятся для выживания дальше, так как вероятность спастись в первый час не очень высока.

Не теряйте самообладание. Берегите силы. Дальше уже мало, что зависит от пострадавшего. Если есть ощущение, что может возникнуть землетрясение, то соберите аптечку первой помощи и все документы, — объяснил эксперт.

По словам Глущенко, в панике человек может начать кричать. Нужно успокоиться и понять, что при землетрясении или обрушении дома спасатели навряд ли услышат крик, на который пострадавший потратит лишние ресурсы. Эксперт отметил, что надо смириться с тем, что помощь не придет в ближайшее время.

Глущенко объяснил, что человек может провести под завалами около трех дней при условиях, что нет травм и доступ к кислороду не ограничен. Дальше шансы на выживание стремительно уменьшаются.

С каждым днем шансы уменьшаются в геометрической прогрессии. Резерв человеческого организма не безграничен. Первые 3-4 дня шансы велики. Это при условии, если нет никаких травм или недостатка кислорода. Тогда организм находится в состоянии покоя и может долгое время так пробыть, — заключил эксперт.

Ранее стало известно, что сотрудники МЧС России оказали в аэромобильном госпитале медпомощь 900 пострадавшим во время землетрясений в Турции и Сирии. В работе на месте землетрясений приняли участие более 200 российских спасателей.