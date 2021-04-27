Эксперт о «детском кешбэке»: «Механизм обратной силы и так есть по закону»

После того как президент России Владимир Путин пообещал ввести кешбэк на продажи путёвок в детские лагеря, их реализация практически остановилась. Родители, купившие туры до объявления президента, просят операторов вернуть деньги для перебронирования, чтобы иметь право на кешбэк. Председатель Союза организаторов детского активного туризма Марина Грицун в интервью NEWS.ru пояснила, почему нужно было привлечь бизнес до объявления о кешбэке и можно ли сейчас по закону вернуть забронированные места, чтобы поучаствовать в программе.

— После того как появилась информация о приостановке бронирований, была ли какая-то реакция, изменение динамики?

— Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков дал комментарий по этой теме и сказал, что никто и не имел в виду старые путёвки, которые уже были куплены. Непонятно, как теперь всё будет реализовано, какие выпустят документы, как разграничат тех, кто уже купил, от тех, кто планирует покупать. Тем не менее реакция есть, и это уже что-то.

— Так, может быть, стоило придумать как раз механизм обратной силы до того, как объявлять о кешбэке?

— На самом деле механизм обратной силы и так есть по закону. Если речь идёт о турах, перенесённых с 2020 года на 2021-й из-за COVID-19, то там просто есть определённый срок возврата туроператором наличных средств — декабрь 2021 года. Вторая история касается уже туристов, купивших путёвки в этом году. Закон им не запрещает их вернуть, перенести, поменять.

Понятно, что все хотят поучаствовать в программе с кешбэком. Однако хотелось бы понять, какие будут конкретные условия: как, кому, куда, часы, лимиты и так далее. Нужно садиться и прорабатывать программу. Эта мера — очень хорошая, нужная отрасли, но нужно её проработать с Ростуризмом. Лучше бы, конечно, чтобы бизнес к таким инициативам привлекали заранее. Тогда бы у нас не было горячки и непонимания среди туристов. К нам сейчас за разъяснениями обращаются люди, но мы не можем разъяснить механизмы. Будем надеяться, что всё же скоро мы проработаем механизмы.

Сергей Мальгавко/РИА Новости

— Есть какие-то данные о том, сколько уже людей захотели вернуть или обменять путёвки?

— Нет, конечно. Послание к Федеральному собранию было только 21 апреля. Информирование родителей и обращения к туроператорам с тех пор идут по нарастающей. Естественно, оперативно собрать статистику по всей России нельзя. Есть определённая информация по регионам: это и Краснодарский край, и Московская область. Потихоньку начинает раскачиваться Ленинградская область.

— В основном звонки по поводу поездок касаются июня и июля?

— Очевидно, что лето — самый большой каникулярный сезон, но и по программам выходного дня, майских праздников тоже беспокоятся. Но лето — самый высокий сезон, и организаторам детского отдыха он приносит основную выручку. А бронируют сильно заранее. До COVID-19 уже в сентябре в хороших лагерях бронировали на следующий год места на выгодных условиях. Самые активные продажи — февраль, март. На конец мая большинство лагерей уже на 70–80% были заполнены.

Сейчас коронавирус нам всё это сдвинул. Люди опасаются пандемии — она же ещё никуда не делась. В апреле Роскомнадзор дал пояснения по лагерям — можно ли перемещаться между ними, о нормативах заполняемости, по прочим вопросам — тогда активность бронирования возросла. Сейчас неясность с кешбэком породила паузу, причём в самый важный период, когда люди готовятся к сезону и приезду гостей.

— Иными словами, надо решать вопросы с кешбэком как можно быстрее?

— Конечно. С Ростуризмом и Минэкономразвития нужно прорабатывать все нюансы. Готовы к этому подключиться и деловое объединение «Опора России», и Союз организаторов детского активного туризма. Все готовы максимально плотно участвовать с правительством в рабочих группах.