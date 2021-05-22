Эксперт назвал способы сэкономить при эксплуатации автомобиля

https://static.news.ru/photo/1e05b466-bc18-11eb-8cbc-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Директор по сервису и запасным частям одного из подразделений «Авилона» Константин Епанешников рассказал, как сэкономить при эксплуатации автомобиля. По его словам, можно снизить затраты при обязательных регламентных работах, техобслуживании и на топливе, однако делать это следует грамотно, сообщает агентство ПРАЙМ.

Чтобы меньше расходовать топливо, езда должна быть максимально спокойной, без резких торможений и ускорений. Равномерное движение позволит автовладельцу ощутимо сэкономить на топливе, — пояснил Епанешников.

Он добавил, что водить автомобиль надо максимально аккуратно, чтобы уменьшить риск попадания в аварию. Так в последующем не придётся тратиться на ремонт. Да и ОСАГО при безаварийной езде дешевле, подчеркнул эксперт.

По его мнению, проведение регламентных работ, технического обслуживания обязательно, однако нельзя доверять это некомпетентным организациям. Экономию именно на ТО обеспечит обращение в официальный сервис. Там проведут тот допустимый минимум, который регламентирован заводом-производителем.

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