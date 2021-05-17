Автоэксперт рассказал о правилах эксплуатации автомобиля летом

https://static.news.ru/photo/7f7241ee-b71b-11eb-a8e8-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Для любого автомобиля экстремальная температура является нежелательным фактором для эксплуатации. Это относится как к холоду, так и к жаре. Об этом «Москве 24» рассказал автоэксперт и ведущий программы «Вечерняя передача» на «Москве FM» Максим Ракитин.

Специалист дал ряд рекомендаций, как эксплуатировать машину летом. По его словам, по-настоящему жаркая погода может отрицательно сказаться на автомобиле. Поэтому если есть возможность, то в солнечную погоду нужно всегда ставить автомобиль в тень или на закрытую стоянку.

Если такой возможности нет, купите солнцезащитный экран, который крепится на присоски к лобовому стеклу. Используйте его, чтобы солнце так сильно не прогревало салон, — отметил Ракитин.

Как отметил эксперт, главное в жаркую погоду — убрать из салона все потенциально опасные вещи: зажигалки, аэрозольные баллоны и тому подобные предметы, которые могут от нагрева взорваться.

Жара также может повлиять и на закипание машины. Поэтому её радиаторы должны быть чистыми, а если автомобиль карбюраторный, то у него должен быть исправен бензонасос, а радиатор системы охлаждения должен включаться тогда, когда это нужно.

Ещё одна проблема — ультрафиолетовый свет. Как пояснил эксперт, он вреден для резиновых частей автомобиля, дворников и шин.

Ранее сообщалось, что в столице объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за сильной жары. Предупреждение действует с 11:00 до 17:00. Кроме того, синоптики предупредили жителей Москвы и области о сильном ветре с порывами до 15 м/с.