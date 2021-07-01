Эксперт назвал минусы новой системы ГИБДД для определения пьяных водителей

Приборы, которые ГИБДД планирует использовать для определения паров спирта в салоне автомобиля, могут создать лишние сложности. Об этом «360» заявил координатор движения «Общество Синих Ведёрок» Пётр Шкуматов.

Эксперт считает , что приборы могут показать ложно-положительный результат при срабатывании на пьяного пассажира или на посторонние предметы, в том числе спиртовые салфетки, антисептики и «незамерзайку».

У этой методики есть очень большой недостаток. Дело в том, что почти все автомобилисты пользуются незамерзающими жидкостями на основе спиртов. Это и этиленгликоль, и метанол, и этанол. Многие до сих пор покупают технический спирт и сами делают незамерзающую жидкость, я в том числе, — отметил Шкуматов.

По его мнению, зимой такая методика не будет эффективной, однако она сработает для выявления подозрительных машин в весенне-летний период.

Речь не идёт о том, что будут на основании данных этих приборов наказывать. Наоборот. Чтобы не дёргать водителей, у которых всё нормально, — пояснил Шкуматов.

Ранее глава Госавтоинспекции Михаил Черников заявил, что в 2022 году в России появится оборудование, с помощью которого сотрудники ГИБДД смогут моментально определять пьяных водителей.