Экс-замминистра просвещения Раковой продлили срок ареста

Тверской суд Москвы продлил на три месяца срок содержания под стражей бывшей замминистра просвещения Марине Раковой, обвиняемой в мошенничестве в особо крупном размере. Она останется в СИЗО до марта, передаёт ТАСС.

Тверским районным судом города Москвы вынесено постановление о продлении Раковой меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 6 марта 2022 года, — сказали агентству в суде.

3 декабря подозреваемому в хищении ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинки») Сергею Зуеву вызвали скорую в суд из-за высокого давления. Ему стало плохо во время заседания о продлении ареста.

Ракову арестовали в начале октября. По версии следствия, в 2019 году она пролоббировала выделение бюджетных средств ФГАУ «Фонд новых форм развития образования». Средства были предназначены на реализацию госконтрактов в рамках федерального проекта «Учитель года». В ходе расследования была выявлена фальсификация отчётов по проводимым научным исследованиям. Следствие оценило размер хищений в 50 млн рублей.

Некоторое время назад стало известно, что Раковой предъявили новое обвинение по той же ч. 4 статьи 159 УК РФ. Речь идёт о преступном сговоре и найме подложных сотрудников, благодаря которым из ФГАУ было выведено около 9 млн рублей

Фигурантами уголовного дела являются также гражданский муж экс-чиновницы Артур Стеценко, бывшие сотрудники фонда Евгений Зак, Максим Инкин, ректор «Шанинки» Сергей Зуев. Все они находятся под арестом, виновными себя не признают.

Ещё одним фигурантом дела является исполнительный директор «Шанинки» Кристина Крючкова. Она вину в хищении средств признала и переведена под домашний арест.