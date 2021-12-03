Ректору «Шанинки» вызвали в суд скорую

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Подозреваемому в хищении ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинки») Сергею Зуеву вызвали скорую в суд из-за высокого давления. Ему стало плохо во время заседания о продлении ареста, сообщает Telegram-канал «112».

Сегодня ему должны продлить арест по уголовному делу о мошенничестве. Зуеву стало плохо в конвойном помещении перед заседанием, у него повысилось давление, начался озноб, — говорится в сообщении.

Зуева подозревают в хищении более 21 млн рублей, принадлежащих ФГАУ «Фонд новых форм развития образования», который возглавляла бывший замминистра просвещения Марина Ракова. Уголовное дело против Зуева и Раковой возбуждено в соответствии с ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

В рамках этого дела уже арестованы Ракова, бывшие сотрудники фонда Евгений Зак, Максим Инкин, гражданский супруг Раковой Артур Стеценко, а также исполнительный директор «Шанинки» Кристина Крючкова.

Ранее стало известно, что Зуева перевели из-под домашнего ареста в СИЗО. Тем самым суд удовлетворил апелляцию прокуратуры, посчитавшей перевод ректора под домашний арест слишком мягкой мерой.

Позже Зуева перевели в медсанчасть «Матросской Тишины». Незадолго до ареста ему сделали операцию на сердце.