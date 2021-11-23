Подозреваемого в хищении ректора «Шанинки» перевели в медсанчасть при СИЗО

Подозреваемого в хищении ректора «Шанинки» Сергея Зуева перевели в медсанчасть «Матросской Тишины». Об этом сообщает ТАСС cо ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы, руководителя комитета по правозащите партии «Новые люди» Александра Хуруджи. По его мнению, это может быть связано с ухудшением его здоровья.

Зуева перевели в «Матросскую Тишину» и поместили в медсанчасть этого изолятора для того, чтобы медики смогли проанализировать состояние его здоровья, — сказал он.

Как пояснил член ОНК изданию MK.RU, это произошло ещё 20 ноября.

Ранее стало известно, что Сергея Зуева перевели из-под домашнего ареста в СИЗО. Тем самым суд удовлетворил апелляцию прокуратуры, посчитавшей перевод ректора под домашний арест слишком мягкой мерой. Незадолго до ареста ему сделали операцию на сердце.

Зуева подозревают в хищении более 21 млн рублей, принадлежащих ФГАУ «Фонд новых форм развития образования», который возглавляла бывший замминистра просвещения Марина Ракова. Уголовное дело против Зуева и Раковой возбуждено в соответствии с ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

В рамках этого дела уже арестованы Ракова, бывшие сотрудники фонда Евгений Зак, Максим Инкин, гражданский супруг Раковой Артур Стеценко, а также исполнительный директор «Шанинки» Кристина Крючкова. Все они содержатся под стражей. Никто из них вину не признаёт.