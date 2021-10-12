Ректор «Шанинки» стал подозреваемым в деле Раковой

Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинки») Сергей Зуев стал подозреваемым в деле экс-замминистра Раковой. Его подозревают в хищении более 21 млн рублей, принадлежащих образовательному фонду новых форм развития образования (ФНФРО), который возглавляла экс-замминистра просвещения Марина Ракова. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные МВД.

В ближайшее время следствие обратится в суд для избрания задержанному меры пресечения. Как сообщил в Facebook друг Зуева, методолог и политтехнолог Пётр Щедровицкий, ректор «Шанинки» был задержан в тот момент, когда был госпитализирован с гипертоническим кризом.

Чтобы всем была понятна моя позиция: не верю ни одному слову наших так называемых правоохранительных органов, — отметил политтехнолог, добавив, что Зуева допрашивали 30 часов.

Ранее сообщалось, что Зуев задержан по делу Раковой «для избрания меры пресечения». Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил о проведении с ректором «Шанинки» следственных действий по делу Раковой. В вузе информацию комментировать отказались.