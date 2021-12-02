Экс-замминистра Раковой предъявили новое обвинение

Следствие предъявило бывшему заместителю министра просвещения Марине Раковой новое обвинение в мошенничестве по статье 159 ч. 4 УК РФ. Её подозревают в преступном сговоре и найме подложных сотрудников, благодаря которым из ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» было выведено порядка девяти млн рублей, сообщает МВД России.

В 2017 году Марина Ракова, являясь генеральным директором ФГАУ «Фонд новых форм развития образования», <...> вступила в преступный сговор с исполняющим обязанности генерального директора фонда Максимом Инкиным, его сообщниками, а также Артуром Стеценко, — говорится в сообщении.

По данным следствия, участники сговора заключили между ФГАУ и Стеценко трудовой договор, а также приложения к нему. В результате, мужчина числился в штате фонда с июля 2017 по октябрь 2019 года сразу на нескольких высоких постах, в том числе и на посту советника гендиректора организации. Его сообщники, используя служебное положение, подавали в бухгалтерию поддельные документы, чтобы фигуранту дела выплачивали зарплату. При этом, как отмечает следствие, никаких работ для фонда Стеценко не проводил.

Уточняется, что ежемесячный доход мужчины составлял порядка 300 тысяч рублей в месяц. За период его работы бухгалтерия фонда перечислила ему порядка девяти млн рублей.

Похищенными денежными средствами соучастники распорядились по собственному усмотрению, причинив ущерб ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» в особо крупном размере, — добавляется в сообщении.

Ранее следователи московского ГУ МВД предъявили обвинение в мошенничестве бывшему замминистра просвещения Марине Раковой и экс-замглавы Фонда новых форм развития образования Евгению Заку.