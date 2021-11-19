Экс-замминистра просвещения Раковой предъявили обвинение

Следователи московского ГУ МВД предъявили обвинение в мошенничестве бывшему замминистра просвещения Марине Раковой и экс-замглавы Фонда новых форм развития образования Евгению Заку, передаёт «МВД Медиа». Их обвиняют в сговоре для хищения денег РАНХиГС.

Марине Раковой и <...> Евгению Заку предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, — говорится в сообщении.

По версии ведомства, в 2018 году Ракова и Зак захотели похитить средства вуза с использованием служебного положения. Силовики считают, что они заключили фиктивные трудовые договоры между РАНХиГС и 12 сотрудниками Минпросвещения.

По информации следствия, эти люди не выполняли никаких работ в РАНХиГС, но получали выплаты в период с 2018 по 2020 год. Ущерб вузу оценивается более чем в 20 млн рублей.

По данным МВД, Ракова скрывалась от следствия с 29 сентября. Она не явилась на допрос и не вышла на работу. Кроме этого, экс-замминистра просвещения отключила телефон и не выходила на связь с близкими. 6 октября после задержания супруга Ракова всё же пришла в отделение. Она не признаёт вину и отрицает, что скрывалась от следствия. Сейчас она находится в СИЗО.