https://static.news.ru/photo/ff9655e2-e8fd-11e9-8231-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Полиция объявила в розыск бизнесмена Павла Фукса. Экс-совладельцу сети блинных «Теремок» заочно предъявлено обвинение в крупном мошенничестве при строительстве в центре Москвы.

Речь идёт о работал по возведению одного из зданий комплекса Sky House на Мытной улице. Следствие просит арестовать бизнесмена. Суд рассмотрит ходатайство СК 11 октября, передаёт ТАСС .

Фукс является совладельцем ряда компаний, также он был учредителем предприятия «ОЛТЭР» с 2010 по 2013 год.

Ранее News.ru писал, что в розыск был объявлен брат Павла Фукса Роман. Его обвиняют в особо крупном мошенничестве при застройке дома в Москве.