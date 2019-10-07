Полиция объявила в розыск бизнесмена Павла Фукса. Экс-совладельцу сети блинных «Теремок» заочно предъявлено обвинение в крупном мошенничестве при строительстве в центре Москвы.
Речь идёт о работал по возведению одного из зданий комплекса Sky House на Мытной улице. Следствие просит арестовать бизнесмена. Суд рассмотрит ходатайство СК 11 октября, передаёт
Фукс является совладельцем ряда компаний, также он был учредителем предприятия «ОЛТЭР» с 2010 по 2013 год.
Ранее News.ru писал, что в розыск был объявлен брат Павла Фукса Роман. Его обвиняют в особо крупном мошенничестве при застройке дома в Москве.
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