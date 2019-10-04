https://static.news.ru/photo/5e750b30-e750-11e9-b9d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Столичная полиция объявила в розыск совладельца сети блинных «Теремок» и крупного бизнесмена-девелопера Романа Фукса. Его обвиняют в особо крупном мошенничестве при застройке дома на Мытной улице в Москве.

Источники ТАСС говорят, что ему заочно предъявлено обвинение. В Таганском суде Москвы сообщают, что 11 октября будут рассматривать ходатайство следствия об избрании заочного ареста в отношении бизнесмена.

Фукс является совладельцем ряда компаний, также он был учредителем предприятия «ОЛТЭР» с 2010 по 2013 год.

Ранее суд взял под стражу топ-менеджера «Аэрофлота» Владимира Александрова. Его подозревают в мошенничестве. По предварительным данным, ущерб исчисляется 250 млн рублей.

Также под арест до 30 ноября отправили обвиняемых в мошенничестве вместе с Александровым председателя адвокатской коллегии «Консорс» Александра Сливко, адвоката коллегии Дину Кибец и бывшего руководителя юридического департамента «Аэрофлота» Татьяну Давыдову, писал News.ru.