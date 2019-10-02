https://static.news.ru/photo/477dcca6-e533-11e9-92d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Басманный суд Москвы взял под стражу заместителя генерального директора компании «Аэрофлот» Владимира Александрова. Его подозревают в мошенничестве.

Мера пресечения в виде ареста назначена Александрову до 30 ноября. Решение приняла судья Наталия Дударь.

Известно, что топ-менеджера уже допросили. Кроме того, задержан ещё один фигурант этого дела — адвокат Дина Кибец. Им вменяют махинации при заключении контрактов на оказание юридических услуг сторонними компаниями, несмотря на то что в «Аэрофлоте» работают несколько десятков штатных юристов.

По предварительным данным, ущерб от действий задержанных исчисляется 250 миллионами рублей, писал News.ru.