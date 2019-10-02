https://static.news.ru/photo/9bc8b82a-e4fc-11e9-9230-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Следственный комитет будет ходатайствовать перед судом об аресте заместителя генерального директора компании «Аэрофлот» Владимира Александрова. Его подозревают в мошенничестве.

Известно, что топ-менеджера уже допросили. Кроме того, задержан ещё один фигурант этого дела — адвокат Дина Кибец. Им вменяют махинации при заключении контрактов на оказание юридических услуг сторонними компаниями, несмотря на то что в «Аэрофлоте» работают несколько десятков штатных юристов.

По предварительным данным, ущерб от действий задержанных исчисляется несколькими сотнями миллионов рублей.

Вопрос о мере пресечения будет решаться в Басманном суде Москвы. Заседание пройдёт во второй половине дня 2 октября.

Ранее News.ru писал, что сотрудники СКР и ФСБ проводили выемку документов в кабинете Александрова. Во вторник, 1 октября, заместитель гендиректора «Аэрофлота» был доставлен на допрос в Следственный комитет.