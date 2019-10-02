Следственный комитет будет ходатайствовать перед судом об аресте заместителя генерального директора компании «Аэрофлот» Владимира Александрова. Его подозревают в мошенничестве.
Известно, что топ-менеджера уже допросили. Кроме того, задержан ещё один фигурант этого дела — адвокат Дина Кибец. Им вменяют махинации при заключении контрактов на оказание юридических услуг сторонними компаниями, несмотря на то что в «Аэрофлоте» работают несколько десятков штатных юристов.
По предварительным данным, ущерб от действий задержанных исчисляется несколькими сотнями миллионов рублей.
Вопрос о мере пресечения будет решаться в Басманном суде Москвы. Заседание пройдёт во второй половине дня 2 октября.
Ранее News.ru писал, что сотрудники СКР и ФСБ проводили выемку документов в кабинете Александрова. Во вторник, 1 октября, заместитель гендиректора «Аэрофлота» был доставлен на допрос в Следственный комитет.
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