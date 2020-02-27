https://static.news.ru/photo/2defe98e-594d-11ea-91fa-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Захарченко Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

СКР предъявил бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко новое обвинение в получении взятки на сумму в полтора миллиарда рублей. Об этом рассказал его адвокат Александр Горбатенко.

По словам юриста, обвинение было предъявлено Захарченко в колонии, где он отбывает срок по аналогичному делу. По версии следствия, экс-полковник получил незаконное вознаграждение в период с 2007 по 2016 годы от преступной группы, в которую входили владельцы группы компаний «1520».

Горбатенко отметил, что Захарченко виновным себя не признал и выразил готовность дать показания по новому обвинению. Однако следователь заявил, что СКР это не интересует, поскольку расследование уже завершено.

Адвокат добавил, что на действия следствия уже направлена жалоба главе СКР Александру Бастрыкину, сообщает ТАСС.

Захарченко был приговорён в июне 2019 года к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 117 млн рублей по делу о получении взятки и воспрепятствовании правосудию. Позднее апелляционная инстанция снизила срок наказания до 12,5 года. Как писал NEWS.ru, защита экс-полковника подала вторую жалобу, настаивая на оправдательном приговоре. Однако кассационный суд отклонил её, оставив приговор в силе.