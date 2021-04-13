Экс-полковник ФСБ Черкалин согласен возместить реальный ущерб потерпевшим

https://static.news.ru/photo/2d9e92de-9c57-11eb-b51b-96000091f725_660.jpg Кирилл Черкалин Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Проходящий по уголовному делу о взятках бывший полковник ФСБ Кирилл Черкалин согласился возместить лишь реальный ущерб потерпевшим от его коррупционных действий. Об этом сообщает корреспондент NEWS.ru из зала Московского гарнизонного военного суда.

Полностью согласны с возмещением причинённого реального ущерба преступлением, действиями преступной группы. В виде неполученного дохода — как решит суд, — сказал адвокат.

Сегодня, 13 апреля, потерпевшие Сергей Гляделкин и Игорь Ткач увеличили свои исковые требования. Первый просит взыскать с Черкалина 318 млн рублей реального ущерба и 9,4 млрд рублей — недополученного дохода. Второй заявил аналогичные требования в уточнённом иске.

Экс-глава отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ Кирилл Черкалин обвиняется в получении взяток на сумму $850 тысяч (статья 290 УК). По версии следствия, взятки сотрудник госбезопасности получал с ноября 2013 по февраль 2015 года за «совершение действий или бездействия в пользу взяткодателя и коммерческих структур, а также за общее покровительство». Силовика арестовали в апреле 2019 года, он до сих пор находится под стражей. В ноябре того же года в пользу государства суд взыскал с него более 6,3 млрд рублей. Офицер ФСБ признал вину, заключил досудебную сделку со следствием и просто рассмотреть его дело в особом порядке.

Как писал NEWS.ru, по данным следствия Черкалин получал миллионные взятки в заведениях рядом со зданием на Лубянке. Он подозревается в причастности к делу о мошенничестве на 490 млн рублей, а также к получению взятки в размере $850 тысяч (на тот момент около 52 млн рублей). Его мать на заседании суда говорила, что хранила около 3,3 млрд рублей сына из-за «служебной необходимости».