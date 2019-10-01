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Полковник и бывший начальник банковского отдела управления «К» Федеральной службы безопасности Кирилл Черкалин получал миллионные взятки в заведениях рядом со зданием ФСБ на Лубянке.

Исходя из обнародованных данных, Черкалин каждый месяц брал более трёх миллионов рублей за «покровительство» от экс-владельца коммерческого банка «Транспортный» Александра Мазанова. Одним из посредников являлся другой полковник ФСБ — Михаил Горбатов. Он имел со взяток свою «долю».

Изначально Мазанов собирался платить офицеру только за конкретные действия, однако в итоге давать взятки пришлось стабильно каждый месяц вплоть до февраля 2015 года. Кроме того, когда «Транспортному» потребовалась реальная помощь, Черкалин потребовал с бизнесмена «премию».

Зачастую деньги передавались в кафе и ресторанах на Лубянке, отмечает «Коммерсант», ссылаясь на предоставленные следствием документы.

Как писал ранее News.ru, Черкалин был задержан 25 апреля. Его обвиняют по статье Уголовного кодекса РФ о получении взятки в особо крупном размере.