Экс-полицейских признали невиновными по делу о незаконном изъятии алкоголя

Троих экс-полицейских, обвинённых в подлоге и превышении должностных полномочий, Куйбышевский районный суд Петербурга признал невиновными в деле о незаконном изъятии алкогольных напитков из кафе «Райский сад». Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Суд, исследовав материалы дела, посчитал, что представленными обвинением доказательствами, вменяемое фигурантам, не подтверждается, — говорится в официальном сообщении.

В сентябре 2019 года один из участников дела, Дмитрий Алексеев, узнал что у владельцев кафе «Райский сад» имеется лицензия на розничную торговлю алкоголем. Тогда, он якобы совершил в полицию анонимный звонок и заявил, что администрация кафе продаёт крепкие спиртные напитки без соответствующей на то лицензии.

Это дало ему полномочия отправить на проверку своих предполагаемых подельников: Сергея Ельцова и Евгения Рыся, которые изъяли из предприятия алкоголь. После этого они якобы подделали протокол, внеся туда не присутствующих на месте понятых.

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