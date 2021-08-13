В США мужчина полвека отсидел в тюрьме и оказался невиновным

Жителя США Артура Джонсона освободили из заключения после 51 года пребывания в тюрьме. Осуждённый за убийство американец оказался невиновным, сообщает The Philadelphia Inquirer.

В 1970 году мужчину задержали по подозрению в убийстве. Следователи утверждали, что вместе с подельником Джонсон напал на человека. Якобы он ударил жертву ножом. При этом его сообщник стрелял в пострадавшего, который позже скончался. Обвинённый в преступлении американец утверждал, что дело было сфабриковано. Он говорил, что силовики давили на него, чтобы получить признание. Ключевыми доказательствами стали показания подростка, которого допрашивали 30 часов.

Суд приговорил Джонсона к пожизненному заключению. Сначала осуждённый находился в обычной камере, но за попытку побега его перевели в одиночную камеру. Только в 2021 году прокуроры округа Филадельфия обратили внимание на нестыковки в деле. Они провели новое расследование и освободили Джонсона.

В июне 2020 года житель США Уолтер Огрод вышел из тюрьмы после 28 лет заключения, доказав, что он был невиновен. Мужчину обвиняли в убийстве четырёхлетней девочки, но оказалось, что американец был вынужден дать ложные признательные показания.