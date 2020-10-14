Экс-глава Удмуртии Соловьёв осуждён на 10 лет колонии за взятки

https://static.news.ru/photo/c818e726-0dfd-11eb-ac53-fa163e074e61_660.jpg Александр Соловьёв Фото: Максим Блинов/РИА Новости

За получение взяток бывший губернатор Удмуртии Александр Соловьёв получил 10 лет колонии строгого режима. Приговор вынес Завьяловский районный суд. Об этом сообщила пресс-служба судейского сообщества республики.

Соловьёву суд назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 275 млн рублей по двум эпизодам статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере». — NEWS.ru), — приводит сообщение ТАСС.

Александр Соловьёв обвиняется в коррупции: по версии следствия, он брал многомиллионные взятки от предприятий, возводящих мосты через реки в Удмуртии. Весной 2017 года указом президента РФ губернатор был отстранён от должности из-за утраты доверия.

Чиновник признал свою вину и сотрудничал со следствием, во время которого он находился в квартире своей дочери в Москве.

Как писал NEWS.ru, ранее главу администрации города Усть-Кута в Иркутской области Александра Душина заключили под арест на два месяца. Он подозревается в получении взятки на сумму свыше 16 млн рублей.