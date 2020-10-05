Иркутского чиновника арестовали по подозрению в крупной взятке

https://static.news.ru/photo/6bec6e2e-07a8-11eb-b72c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look

Глава администрации города Усть-Кута в Иркутской области Александр Душин заключён под арест на два месяца. Он подозревается в получении взятки на сумму свыше 16 млн рублей.

В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по статье о злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ). По версии следствия, Душин в 2019 году от имени мэрии заключил муниципальный контракт с коммерческой фирмой на выполнение работ по благоустройству. Позднее он подписал акты приёмки и справки о стоимости работ, хотя они были выполнены не полностью и не в соответствии с контрактом.

На основании этих документов из федерального, областного и местного бюджетов оплачены работы на общую сумму более 40 млн рублей. Из них 16 млн рублей — за невыполненные либо выполненные с нарушением проектной документации работы. Позднее подрядчик перечислил на счета юрлиц, аффилированных Душину, более 16 млн рублей.

Несколько дней назад мэр был задержан в аэропорту Иркутска. В администрации города и по месту жительства лиц, которые могут быть причастны к преступлению, проводятся обыски, сообщается на сайте следуправления СКР по Иркутской области.

Ранее NEWS.ruписал, что в Уфе арестованы по подозрению во взяточничестве двое чиновников городской администрации. Они предлагали представителю одной из строительных организаций за 10 млн рублей выдать разрешение на возведение гостиницы в Октябрьском районе города.