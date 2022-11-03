Экс-депутат ГД назвал единственный шанс Собчак доказать невиновность Экс-депутат Госдумы Худяков: Собчак может доказать невиновность, только дав показания в РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ксения Собчак

Телеведущей Ксении Собчак нужно вернуться в Россию и доказать свою невиновность, заявил «Народным Новостям» экс-депутат Госдумы России Роман Худяков. Он считает, что журналистка имеет единственный шанс спасти своё имя, если даст показания по делу о вымогательстве. Сейчас её отъезд в Литву воспринимается как стремление уйти от ответственности, объяснил парламентарий.

Если человек говорит, что он не виновен и уверяет общество в том, что она не была причастна к преступлениям, зачем тогда убегать? В таком случае не надо убегать, ты должна в рамках закона отвечать. Естественно, она должна приехать, она должна быть опрошена следствием. Если она не нарушала закон, то она должна это доказать. Если ты не боишься, то докажи это. У неё есть единственный шанс доказать свою невиновность. Так что ждём её и будем жёстко следить за всеми её действиями, — сказал Худяков.

3 ноября сенатор Людмила Нарусова рассказала, когда её дочь вернётся в Россию. Она сообщила о желании дочери как можно скорее вернуться на родину.

Ранее Людмила Нарусова подтвердила наличие у дочери гражданства Израиля. По словам сенатора, двойное гражданство не противоречит Конституции РФ. Также Нарусова сообщила, что у ее дочери нет статуса по делу о хищении, а адвокаты обжалуют «сам факт обыска в ее доме».