Экономисты рассказали о сверхвысоких пенсиях министров и депутатов

https://static.news.ru/photo/d169c564-defc-11ea-85e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

У большинства россиян размер будущей пенсии зависит от коэффициентов, привязанных к стажу работы и зарплате. Однако есть некоторые категории граждан со сверхвысокими пенсиями, которые получают процент от оклада. Среди таких привилегированных должностей — президенты и премьер-министры, рассказали эксперты.

Впрочем, у работников кабмина размер выплат зависит не только от оклада, но и от срока пребывания в должности. Например, при работе премьер-министром от года до трёх лет положено 55% от средней зарплаты. Если больше трёх лет — 75%. В последнем случае пенсия премьера может составлять 465 тысяч рублей, пишет MK.RU со ссылкой на расчёты специалистов.

Высокие пенсии получают и депутаты. При стаже от пяти лет им причитается 46,6 тысячи рублей, а тем, кто принимал законы десять лет и дольше — 63,6 тысячи. Министры такие суммы могут получить при сроке работы от трёх и шести лет соответственно.

Особые условия начисления пенсии также у космонавтов, судей и военных. В первых двух случаях размер ежемесячной выплаты может достигать 250 тысяч рублей. С военными сложнее. Пенсию они могут получать через 20 лет службы, при этом максимальный её размер составляет 85% от зарплаты, однако оклады у них небольшие. Поэтому у генералов получается пенсия около 60–70 тысяч в месяц.

Обладателям звания Героя России положена прибавка к пенсии в размере 65,6 тысячи рублей, кавалерам ордена «За заслуги перед Отечеством» — до 23 тысяч, заслуженным и народным артистам — 30 тысяч.

Впрочем, улучшить финансовое положение после трудового периода люди могут и сами. По словам замглавы информационно-аналитического центра «Альпари» Натальи Мильчаковой, есть разные инструменты по использованию собственных накоплений, хотя «все они имеют риски и подводные камни».

Один из таких способов — каждый месяц откладывать по 10–15% от зарплаты, деньги можно поместить на депозит в банке. Другой путь — негосударственные пенсионные фонды (НПФ), накопительное страхование, паевые инвестиционные фонды (ПИФы), а также самостоятельное инвестирование. Мильчакова рекомендовала откладывать процент от зарплаты, а часть денег держать в иностранной валюте. При этом важно управлять своим портфелем вложений самостоятельно и со временем проводить переоценку рисков.

Однако доцент кафедры управления человеческими ресурсами РЭУ им Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец уверена, что достойную пенсию можно сформировать только из высоких доходов. По её словам, при традиционной схеме накопления баллов на пенсию в размере около 26,6 тысячи можно заработать при средней зарплате в 60 тысяч рублей на протяжении 40 лет. При этом чтобы получать аналогичную пенсию хотя бы в течение 20 лет, придётся накопить примерно 7,7 млн рублей. Для этого ежемесячно придётся откладывать по 16 тысяч. И чем раньше начать откладывать, тем легче будет скопить на «пенсию мечты».

При средней зарплате в 42,5 тысячи, признали эксперты, такое практически нереально.

Ранее NEWS.ru писал, что идеальный размер пенсии, которую назвали россияне, как раз и составляет около 60 тысяч рублей. Но блага от государства ждут далеко не все. Примерно каждый десятый из тех, кто в принципе делает накопления, предпочитает самостоятельно откладывать деньги на старость.