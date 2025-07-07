Экономист сделала неутешительный прогноз по премиям для россиян

Работодатели в России начнут уменьшать размеры премий для сотрудников вдвое или совсем отказываться от них в июле — декабре нынешнего года, заявила кандидат экономических наук, инвестор, педагог ИМЭС Ирина Ахмадуллина в комментарии для «Газеты.Ru». По ее словам, на такое решение компаний может повлиять большое количество внешних экономических факторов.

Для сохранения сотрудников и удержания доли на рынке многие компании могут использовать более жесткие KPI для выплаты бонусов, а также выплачивать бонусы не «живыми» деньгами, а, например, акциями компании. Вопрос сокращения или отмены бонусов каждая компания будет решать для себя самостоятельно, в зависимости как от изменений в индивидуальном положении компании, так и в отрасли в целом, — сказала экономист.

Ранее глава правового департамента Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Яков Купреев сообщил, что с 1 сентября этого года работодатели не смогут уменьшать размер премий для сотрудников более чем на 20% от заработной платы. По его словам, новые поправки смогут исключить ситуации, когда работников полностью лишают премий, которые многократно превосходят по размеру основной оклад.