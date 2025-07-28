«Лукойл» отметили премией «Лучшие ESG-проекты России»

Компанию «Лукойл» назвали лауреатом премии «Лучшие ESG-проекты России», а также наградили дипломом. Это ежегодное событие отмечает ведущие практики в сферах экологического, социального и корпоративного управления.

Организация получила награду за проект «Асфальтобетонные дорожные покрытия на основе активного резинового порошка, полученного измельчением изношенных покрышек». Его оценили в рамках категории «Ответственное потребление и производство. Сокращение воздействия на окружающую среду».

Фото: Пресс-служба ЛУКОЙЛ/Смазочные материалы

В рамках этого проекта отработанные крупногабаритные покрышки перерабатывают в активный резиновый порошок. После этого он становится основой модификатора «Лукойл» РКМ.

Ранее сообщалось, что прием заявок на XI Всероссийскую премию «За верность науке» завершится 31 июля. Торжественную церемонию награждения проведут в конце октября в Москве. Организатором премии выступает Минобрнауки России.