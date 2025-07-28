Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
28 июля 2025 в 16:56

«Лукойл» отметили премией «Лучшие ESG-проекты России»

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Компанию «Лукойл» назвали лауреатом премии «Лучшие ESG-проекты России», а также наградили дипломом. Это ежегодное событие отмечает ведущие практики в сферах экологического, социального и корпоративного управления.

Организация получила награду за проект «Асфальтобетонные дорожные покрытия на основе активного резинового порошка, полученного измельчением изношенных покрышек». Его оценили в рамках категории «Ответственное потребление и производство. Сокращение воздействия на окружающую среду».

Фото: Пресс-служба ЛУКОЙЛ/Смазочные материалы

В рамках этого проекта отработанные крупногабаритные покрышки перерабатывают в активный резиновый порошок. После этого он становится основой модификатора «Лукойл» РКМ.

Ранее сообщалось, что прием заявок на XI Всероссийскую премию «За верность науке» завершится 31 июля. Торжественную церемонию награждения проведут в конце октября в Москве. Организатором премии выступает Минобрнауки России.

Лукойл
компании
премии
проекты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Академик раскрыл, включат ли в рацион россиян продукты из сверчков
Россиянам объяснили, что будет со стоимостью билетов на рейсы «Аэрофлота»
Евросоюз не сможет выполнить данное Трампу обещание о $600 млрд
Политолог назвал важный нюанс взлома «Аэрофлота»
Из московского ТЦ эвакуировали 150 человек из-за предмета с проводами
«Хакеры могут быть где угодно»: в РФ призвали к ответу на взлом «Аэрофлота»
Россиянам напомнили о смертельном вреде загара
В Госдуме призвали ответить на взлом «Аэрофлота»
Психиатр оценил обновленный список противопоказаний для вождения авто
Бизнесмен выкупил права на первый альбом Гуфа
Стало известно, сколько уголовных дел возбудила ФТС в 2025 году
Миколог назвал главный недостаток грибов в Московском регионе
Составлен список российских артистов, которые до сих пор спонсируют ВСУ
«Все мужики собрались»: в тайге 1,5 тысячи человек наказали педофила
Стало известно, чем может закончиться для Зеленского скандал с НАБУ
Не бойтесь промочить носы! Куда сходить в Москве в дождь
Лукашенко может в ближайшее время встретиться с Путиным
МИД Эстонии вызвал российского дипломата из-за нарушения морской границы
Один из самых дорогих игроков КХЛ перешел в «Металлург»
В Италии ушел из жизни культовый композитор и автор хитов Челентано
Дальше
Самое популярное
Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой
Общество

Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой

Падение Красноармейска и массовое дезертирство: новости СВО к утру 27 июля
Регионы

Падение Красноармейска и массовое дезертирство: новости СВО к утру 27 июля

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 27 июля 2025 года
Общество

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 27 июля 2025 года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.