17 октября 2025 в 16:26

Экономист рассказал, чьи банковские счета могут быть заблокированы

Экономист Бархота: банк может заблокировать счета подозрительных клиентов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Банки вправе ограничивать доступ к счетам клиентов, если они вызывают подозрения, заявил NEWS.ru эксперт финансового рынка Андрей Бархота. По его словам, блокировки зачастую возникают не из-за объема переводимой суммы, а из-за особенностей личности владельца счета.

Очень много атрибутов блокировки [счета]: надо понимать, что банк заблокирует перевод, когда совокупный вес маркеров будет критическим. Личность получателя перевода имеет большее значение, чем сумма, потому что даже небольшие переводы в адрес нерезидентов или лиц, которые подозреваются в причастности к списку террористов, экстремистов, которые есть у банков, является веским основанием [для заморозки], — отметил Бархота.

Он пояснил, что счет могут заблокировать, если получатель не является резидентом или если это первая операция без явных хозяйственных причин, даже если сумма скромная. Также, по словам эксперта, заморозки возможна, если получатель — российский резидент, но сумма транзакции чересчур велика.

Ранее сообщалось, что россиянам не стоит переводить деньги незнакомым людям и возвращать ошибочно зачисленные средства. Чтобы избежать блокировки счетов, важно обращаться в свой банк, в котором можно оформить официальный возврат через реквизиты отправителя.

