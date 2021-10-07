Экономист назвал продукты, которые подорожают в первую очередь

В первую очередь в России подорожают продукты, которые не получится заменить более дешёвыми аналогами. Например, макароны, крупы, хлебобулочные изделия, сахар и яйца, заявил председатель Союза потребителей, экономист Петр Шелищ в беседе с «Радио 1».

В первую очередь подорожает то, что нельзя заменить чем-либо более дешёвым. Это базовые продукты, среди которых хлебобулочные и макаронные изделия, крупы, растительное масло, сахар, яйца, курятина, — предсказал Шелищ.

Он подчеркнул, что рост цен на продукты можно замедлить, если государство будет поддерживать развитие производства и конкуренцию. Шелищ призвал обратить внимание не на подорожание продуктов, а на доходы россиян: по его мнению, многие не будут успевать за ростом цен на продовольствие из-за недостаточно высокого заработка. В качестве возможной меры он предложил «разморозить» проект Минпромторга по выдаче социальных карт, который был разработан в 2014 году.

Для этого надо разморозить проект Минпромторга, подготовленный в 2014 году, согласно которому по бюджетным субсидиям бедные семьи смогли бы приобретать отечественное продовольствие через социальные карты. Это очень правильная мера, она бы помогла очень многим, — считает экономист.

Ранее стало известно, что цена на помидоры в сентябре взлетела на 25%, на огурцы — на 17%. Рост цен на птицеводческую продукцию в России с 28 сентября по 4 октября также ускорился, как и на сахар.