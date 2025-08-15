Эколог посоветовал не отсасывать яд после укуса кобры Эколог Рыбальченко рекомендовал при укусе кобры срочно ехать в травмпункт

Если человека укусила кобра, его сразу же нужно вести в больницу, заявил 360.ru эколог Илья Рыбальченко. По его словам, не стоит пытаться отсосать яд. Он добавил, что хотя эти пресмыкающиеся в средней полосе России не водятся, в Москве полностью исключить встречу с этими змеями нельзя.

У нас есть ситуации, когда и львы нападали на людей, и всякие другие диковинные животные, когда находили в подъездах крокодилов, — сказал эколог.

Накануне, 14 августа, стало известно, что в Москве врачи спасли девушку, которую укусила спрятавшаяся в рюкзаке кобра. У пациентки развилось гнойное воспаление, медики провели ей операцию и назначили терапию. Через некоторое время девушку выписали.

Ранее житель Токсово в Ленобласти попал в реанимацию после укуса ядовитой змеи, которая жила у него дома. По данным источника, 25-летний пострадавший самостоятельно вызвал скорую помощь.