Эклерный восторг: заварные пирожные с кремом без лишней суеты

Когда хочется чего-то нежного, воздушного и обязательно с кремом — я пеку эклеры. Они не такие уж капризные, как кажется, особенно если не усложнять рецепт.

Ингредиенты:

для теста: 4 яйца, 250 мл воды, 100 г сливочного масла, 1 стакан муки.

для крема: 3 яйца (только желтки), 300 мл молока, 150 г сахара, 10 г ванильного сахара, 3 ст. л. муки.

Сначала варю воду с маслом, всыпаю муку, завариваю тесто и по одному вмешиваю яйца — масса получается гладкой и блестящей. С помощью ложки или кондитерского мешка выкладываю заготовки на пергамент, отправляю в духовку на 190°, потом допекаю при 170°. Крем варю из молока, желтков, сахара и муки, как для заварного — получается густой и ароматный. Осталось только наполнить пирожные кремом и дать им немного постоять. Через пару часов — сказка на тарелке!

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