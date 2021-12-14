Рособрнадзор назвал формат и сроки проведения ЕГЭ в 2022 году

В 2022 году единый государственный экзамен (ЕГЭ) запланировали провести в «доковидном» формате, то есть офлайн. Предполагается, что он пройдёт с 26 мая по 2 июля, говорится на сайте Рособрнадзора.

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2022 году планируется провести в доковидном формате, но в случае ухудшения эпидситуации весной в расписание ЕГЭ могут быть внесены коррективы, — говорится в сообщении.

Уточняется, что одиннадцатиклассники уже написали итоговое сочинение, которое является допуском к экзамену. Тем не менее в РФ остался один регион — Калмыкия, который полностью не смог принять участие в сочинении из-за сложной эпидемиологической обстановки.

У нас два года не было весенней досрочной волны ЕГЭ, сейчас она стоит в расписании с 21 марта по 18 апреля, включая резервные дни. Основной период экзаменов, как обычно, с 26 мая по 2 июля, — добавляется в сообщении.

В ведомстве призвали родителей выпускников не волноваться, так как в случае ухудшения эпидситуации Рособрнадзор сможет всё «быстро переформатировать». В частности, речь идёт о возможном переносе весенней волны сдачи экзаменов.

Ранее сообщалось, что к 2030 году при поступлении в российские вузы значительная роль будет отводиться цифровому портфолио абитуриента, оно даже может стать альтернативой единому государственному экзамену. Такую возможность допустил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.