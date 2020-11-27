Карантин Ефремова в белгородском СИЗО закончился

https://static.news.ru/photo/73f1907e-30af-11eb-8490-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Актёр Михаил Ефремов в ближайшее время будет этапирован в ИК-4 Белгородской области. Ранее он содержался на карантине в следственном изоляторе города Белгорода.

Карантин у Михаила Ефремова был до 27 ноября, после этого его переведут в ИК-4 в городе Алексеевка. Возможно, уже сегодня перевели, — приводит РИА Новости слова источника, знакомого с ситуацией.

Ранее в исправительной колонии общего режима в Алексеевке, где будет отбывать наказание Ефремов, содержались футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. Учреждение предназначено для впервые осуждённых лиц.

Как сообщал NEWS.ru, старший сын погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым Сергея Захарова не готов пойти на примирение с актёром. По словам адвоката потерпевшей стороны Сергея Аверцева, позиция мужчины последовательна и не менялась с момента слушания дела в первой инстанции.

Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии за рулём, стал виновником ДТП 8 июня. В центре Москвы его машина выехала на встречную полосу и протаранила курьерский автомобиль, за рулём которого находился Сергей Захаров. Мужчина получил тяжёлые травмы и вскоре скончался в больнице. Ефремова приговорили к восьми годам лишения свободы, впоследствии наказание смягчили до семи с половиной лет.