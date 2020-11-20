Сын погибшего в ДТП с Ефремовым не намерен идти на примирение

https://static.news.ru/photo/66a87502-2bbb-11eb-bf7a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Денис Воронин/АГН «Москва»

Старший сын погибшего в ДТП Сергея Захарова Виталий не готов пойти на примирение с Михаилом Ефремовым.

Ни при каких обстоятельствах мой доверитель не готов пойти на примирение с Ефремовым, — подчеркнул адвокат, представляющий интересы Виталия Сергей Аверцев.

По его словам, позиция мужчины последовательна и не менялась с момента слушания дела в первой инстанции, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что Михаил Ефремов закрыл долги перед родственниками погибшего курьера Сергея Захарова. Он расплатился за похороны мужчины. Речь идёт о сумме в 111 тысяч рублей. Именно из-за этих денег защита потерпевших подала иск. Адвокат родственников Захарова был возмущён тем, что Ефремов выплатил пострадавшим 3 млн рублей в качестве моральной компенсации, но не компенсировал расходы на похороны. Суд должен был рассмотреть этот вопрос 23 ноября. Но сторона Ефремова не стала дожидаться и уладила ситуацию.

Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии за рулём, стал виновником ДТП 8 июня. В центре Москвы его машина выехала на встречную полосу и протаранила курьерский автомобиль, за рулём которого находился Захаров. Мужчина получил тяжёлые травмы и вскоре скончался в больнице. Ефремова приговорили к восьми годам лишения свободы, впоследствии наказание смягчили до семи с половиной лет.