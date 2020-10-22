Ефремов вновь отказался от услуг адвоката

https://static.news.ru/photo/4eda3b28-144a-11eb-a885-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: АГН «Москва»

Михаил Ефремов во время судебного заседания, на котором рассматривается жалоба на приговор актёру, подал ходатайство об отказе от услуг одного из своих адвокатов — Андрея Алёшкина.

Как сообщает телеканал «360», суд удовлетворил ходатайство артиста. Алёшкин вёл переговоры о примирении с представителями потерпевшей стороны. Их адвокат Александр Добровинский подчеркнул, что его клиенты своего мнения по вопросу примирения не поменяли.

В апелляции, которую рассматривает суд, Ефремов указал, что раскаивается в преступлении и признаёт свою вину. Своё поведение на прошлом процессе актёр объяснил давлением, которое на него отказывал адвокат Эльман Пашаев. От услуг этого юриста Ефремов также в своё время отказался.

Как писал NEWS.ru, актёр выплатил по миллиону рублей в качестве компенсации троим потерпевшим. После этого они заявили, что не против смягчения наказания для Ефремова, но только если он покажет искреннее, а не формальное раскаяние.

Авария, виновником которой был признан Михаил Ефремов, произошла в Москве 8 июня. Автомобиль, за рулём которого находился артист в нетрезвом состоянии, выехал на встречную полосу и на большой скорости врезался в курьерский фургон. Водитель-курьер Сергей Захаров был госпитализирован с тяжёлыми травмами и скончался в больнице. Через три месяца Ефремов был приговорён к восьми годами лишения свободы. Трое пострадавших, которым были перечислены компенсации, — брат Захарова, его вдова и его младший сын.