Ефремов отказался выходить из квартиры по требованию полиции

https://static.news.ru/photo/7bb0d5c4-aa39-11ea-b9b7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Домой к актёру Михаилу Ефремову, спровоцировавшему аварию в центре Москвы со смертельным исходом, приехали полицейские. Однако артист отказался выходить из квартиры. Он сослался на плохое самочувствие.

Как стало известно, актёр не только отказался выходить из квартиры. Ефремов пригласил пройти внутрь сотрудников правоохранительных органов.

Отмечается, что до этого к артисту, ставшему виновником гибели человека, приезжала бригада скорой помощи. Ефремов обращался к врачам с жалобами на плохое самочувствие, передаёт Telegram-канал «112».

Как писал NEWS.ru, следователи ГУМВД по Москве определят меру пресечения для Михаила Ефремова после допроса. Актёр в состоянии алкогольного опьянения устроил ДТП, в результате которого водитель фургона, в который он врезался, скончался.

Дело на Михаила Ефремова, возбуждённое по факту спровоцированной им аварии, переквалифицировано на более тяжкую статью. Теперь артисту грозит до 12 лет лишения свободы.