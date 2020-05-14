«Единая Россия» направит 402 млн рублей на борьбу с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/a1fecd30-95f8-11ea-ac3c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Члены партии «Единая Россия» собрали в виде членских взносов и пожертвований 402 млн рублей. Эти деньги будут направлены на закупку защитных средств и аппаратов искусственной вентиляции лёгких. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Эти средства мы направляем, прежде всего, на оказание помощи медикам и людям, оказавшимся в особенно трудной ситуации, — рассказал Медведев.

По его словам, в больницы будут переданы средства индивидуальной защиты, а начиная со следующей недели в волонтёрских центрах партии будут бесплатно раздавать защитные маски и перчатки.

Ранее Медведев раскритиковал легкомысленное отношение людей к коронавирусу. Он напомнил, что люди могут заражаться в скрытой форме и не чувствовать этого. Политик призвал граждан думать не только о себе, но и о своих близких.

NEWS.ru писал, что в России остановился рост числа заражений коронавирусом. Об этом заявила 14 мая глава Роспотребнадзора Анна Попова.