Медведев раскритиковал легкомысленное отношение к коронавирусу

https://static.news.ru/photo/2d0c05b2-80a2-11ea-840b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал безответственными рассуждения людей, которые считают, что их может не затронуть коронавирус или он пройдёт у них в лёгкой форме.

Причём, конечно, есть люди, которые говорят, ну, а чего, я, вроде, физически здоровый, молодой, ко мне если и прицепится, то в лёгкой форме, а может, вообще не прицепится. Но эти рассуждения абсолютно безответственные, — заявил Медведев в интервью РИА Новости.

Он напомнил, что люди могут заражаться в скрытой форме и не чувствовать этого, гулять, встречаться с родственниками, распространяя вирус среди других людей, которые менее устойчивы к нему.

Поэтому думать нужно не только о себе, но и об окружающих, о близких, — подчеркнул Медведев.

NEWS.ru писал, что глава Роспотребнадзора Анна Попова считает рост числа заболевших коронавирусом в России плавным и медленным. По её словам, в России проводится 103,5 тысячи исследований на COVID-19 в сутки. Число бессимптомных носителей составляет около 50%, отметила Попова.

На 17 апреля в России зафиксировано 32 008 случаев коронавирусной инфекции (+4070 за последние сутки), 2590 выздоровели (+286 за последние сутки). Умерли 273 человека (+41 за последние сутки). В Москве 18 105 (+1959 за последние сутки) заболевших, 1517 выздоровели, 127 умерли.