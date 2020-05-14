Общество

В России остановился рост числа заражений COVID-19

17:20, 14 мая 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В данный момент рост числа заражений коронавирусной инфекцией нового типа на территории России остановлен. Об этом 14 мая сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она отметила, что в течение последних 11 дней темп роста числа заразившихся COVID-19 в РФ незначителен. Слова Поповой передаёт ТАСС.

На 14 мая России зафиксировали 252 245 случаев заражения COVID-19 на территории 85 регионов страны, 2305 пациентов скончались.

Как ранее писал NEWS.ru, специалисты Роспотребнадзора считают, что человек, перенёсший COVID-19, может оставаться бессимптомным носителем вируса.

COVID-19 может оставаться в организме ещё 14 дней после клинического выздоровления и исчезновения всех симптомов. В ведомстве подчеркнули, что длительность течения новой болезни зависит от количества патогена, проникшего в организм, и от иммунитета.

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