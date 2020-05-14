В России остановился рост числа заражений COVID-19

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Рособрнадзор планирует провести единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку в два дня, так как он самый массовый по числу выпускников.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, такая мера позволит избежать больших скоплений школьников. Рассадка участников в аудиториях будет организована с учётом соблюдения дистанции не менее 1,5 м. Проведение самого массового ЕГЭ...