Едим этот сникерс и худеем! Обалденный тортик из простых ингредиентов! Полезная альтернатива любимому батончику — нежный бисквит с арахисовым кремом и шоколадной глазурью. Без сахара, с высоким содержанием белка!
Ингредиенты для бисквита
- Банан — 1 шт. (спелый)
- Яйцо — 1 шт.
- Какао — 15 г
- Мука цельнозерновая — 15 г
- Разрыхлитель — 1/2 ч. л.
- Сахарозаменитель — 3 г
Для крема и украшения
- Мягкий творог — 150 г
- Арахисовая паста — 20 г
- Сахарозаменитель — 5 г
- Арахис — 5 г
- Темный шоколад 85% — 10 г
Приготовление
- Разомните банан вилкой в пюре, добавьте яйцо, какао, муку, разрыхлитель и сахарозаменитель, тщательно перемешайте до однородной массы. Вылейте тесто в силиконовую форму и выпекайте в микроволновке 3–4 минуты на максимальной мощности или в разогретой до 180°C духовке 15 минут до готовности.
- Пока бисквит остывает, приготовьте крем — взбейте творог с арахисовой пастой и сахарозаменителем до кремообразной консистенции. Остывший бисквит разрежьте вдоль на две части, промажьте арахисовым кремом, сверху полейте растопленным шоколадом и посыпьте измельченным арахисом. Уберите десерт в холодильник минимум на 30 минут для пропитки.
