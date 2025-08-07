Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Едим этот сникерс и худеем! Обалденный тортик из простых ингредиентов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Едим этот сникерс и худеем! Обалденный тортик из простых ингредиентов! Полезная альтернатива любимому батончику — нежный бисквит с арахисовым кремом и шоколадной глазурью. Без сахара, с высоким содержанием белка!

Ингредиенты для бисквита

  • Банан — 1 шт. (спелый)
  • Яйцо — 1 шт.
  • Какао — 15 г
  • Мука цельнозерновая — 15 г
  • Разрыхлитель — 1/2 ч. л.
  • Сахарозаменитель — 3 г

Для крема и украшения

  • Мягкий творог — 150 г
  • Арахисовая паста — 20 г
  • Сахарозаменитель — 5 г
  • Арахис — 5 г
  • Темный шоколад 85% — 10 г

Приготовление

  1. Разомните банан вилкой в пюре, добавьте яйцо, какао, муку, разрыхлитель и сахарозаменитель, тщательно перемешайте до однородной массы. Вылейте тесто в силиконовую форму и выпекайте в микроволновке 3–4 минуты на максимальной мощности или в разогретой до 180°C духовке 15 минут до готовности.
  2. Пока бисквит остывает, приготовьте крем — взбейте творог с арахисовой пастой и сахарозаменителем до кремообразной консистенции. Остывший бисквит разрежьте вдоль на две части, промажьте арахисовым кремом, сверху полейте растопленным шоколадом и посыпьте измельченным арахисом. Уберите десерт в холодильник минимум на 30 минут для пропитки.

Ранее мы готовили шоколадно-вишневый десерт за 10 минут! Простой бисквит и крем.

десерты
запеканка
простой рецепт
арахис
Ольга Шмырева
О. Шмырева
