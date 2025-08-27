День знаний — 2025
27 августа 2025

Джут против пакли: утеплитель, который сделает дом теплее и красивее

Льняная пакля долгое время считалась самым популярным материалом для утепления деревянных домов. Она экологична, хорошо удерживает тепло и регулирует влажность. Но у неё есть достойная альтернатива — джутовое волокно, которое по ряду параметров выигрывает у пакли.

В строительстве используют несколько разновидностей джута: термоджут, джутовую паклю, войлок и лен-джут. Они различаются составом и жёсткостью, но каждый вариант имеет общие преимущества.

Плюсы джутового утеплителя

  • Долговечность. Служит до 50 лет без потери свойств.
  • Прочность. Волокна эластичные и упругие, позволяют качественно заполнить все щели.
  • Воздухопроницаемость. Отлично выводит влагу и предотвращает появление плесени и грибка.
  • Низкая теплопроводность. Сохраняет тепло в доме даже в сильные морозы.
  • Эстетика. Натуральный цвет джута совпадает с оттенком древесины, делая швы почти незаметными.
  • Экологичность. Натуральное происхождение, безопасный запах и комфортное микроклиматическое воздействие.
  • Защита от вредителей. Материал не интересен птицам и насекомым.
  • Простота монтажа. Лента легко разматывается и режется, а швы получаются в 2–3 раза тоньше, чем при использовании пакли.

Благодаря этим свойствам сруб, утеплённый джутом, выглядит аккуратнее, дольше сохраняет тепло и надёжнее защищён от влаги. Именно поэтому всё больше строителей и владельцев домов выбирают джут вместо пакли.

