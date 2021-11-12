Джинн выпущен из бутылки: продажу спиртного по QR-кодам назвали фантастикой

Идея продавать спиртные напитки только владельцам QR-кодов на фоне пандемии COVID-19 является «какой-то фантастической, она не будет работать», рассказал NEWS.ru председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин. Он подчеркнул, что если подобные меры будут реализованы, то граждане с QR-кодами станут «нарасхват». Эксперт добавил, что «джинн выпущен из бутылки», имея в виду COVID-19.

Может это, как раз станет стимулом — владельцы QR-кодов будут нарасхват, станут уважаемыми людьми среди знакомых — добро пожаловать в магазин спиртного, тебе ещё и нальют. На самом деле, курьёзная инициатива, серьёзно к ней относиться не надо. Есть общественный транспорт, который представляет, наверно, саму главную опасность с точки зрения распространения COVID-19. Его же никто не закрывает. Люди ездят в переполненных маршрутках, где маски вообще, в принципе, бессмысленны, только задерживают ещё больше возможных вирусов, — добавил Шапкин.

Его также удивило закрытие ресторанов, строительных магазинов, спортивных клубов на фоне работающего общественного транспорта. Подобные меры эксперт также назвал бессмысленными, «если работает общественный транспорт».

Либо закрывать общественный транспорт, либо пускать по QR-кодам, либо смириться с тем, что всё равно все переболеют, что джин давно выпущен из бутылки, и эти ограничительные меры уже бессмысленны, — подытожил Шапкин.

Ранее сообщалось, что QR-коды на продажу алкоголя могут ввести в Свердловской области. Этот вопрос предлагается рассмотреть на заседании оперативного штаба.

Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что законопроект о введении обязательных QR-кодов должен разрабатываться с учётом минимального ограничения прав и свобод граждан и одновременно с этим должен помочь улучшению ситуации с эпидемией в России. В то же время он признал, что Конституцией предусмотрена возможность ограничения прав и свобод федеральным законом в целях защиты здоровья.