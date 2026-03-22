Дыня, ананас и авокадо — не салат, а билет в тропики. Готовлю так и получаю идеальный баланс сладости, свежести и пользы

Когда хочется легкости и ярких красок, на помощь приходит этот салат. Маслянистый авокадо, сочная дыня и кисло-сладкий ананас создают идеальный фруктовый дуэт, который сбалансирован хрустящими ростками и солоноватыми оливками.

Что понадобится

Авокадо - 1 шт., спелая дыня (мякоть) - 300 г, ананас (свежий или консервированный кусочками) - 200 г, салатный микс - 70 г, ростки сои - 50 г, оливки и/или маслины без косточек - 50 г, свежая зелень (петрушка, кинза) - небольшой пучок, оливковое масло - 2-3 ст. л., соль, молотый черный перец - по вкусу.

Как я его готовлю

Все фрукты и зелень тщательно моем. Авокадо, дыню и ананас очищаем от кожуры и нарезаем мякоть аккуратными кубиками примерно одинакового размера.

Салатные листья руками рвем на удобные кусочки, ростки сои промываем и обсушиваем. В просторном салатнике аккуратно соединяем нарезанные фрукты, салатные листья, ростки сои, целые или половинки оливок и мелко порубленную зелень.

Непосредственно перед подачей сбрызгиваем салат оливковым маслом, солим и перчим по вкусу.

Осторожно, но тщательно перемешиваем содержимое двумя ложками, чтобы заправка равномерно распределилась. Сразу же раскладываем по порционным тарелкам и подаем, наслаждаясь взрывом свежести.

Ранее также сообщалось об азиатском рецепте огурчиков. Этот простой рецепт можно опробовать за считанные минуты.

Читайте также
Космические яйца на Пасху без красителей: эффект галактики из чая удивит всех гостей
Общество
Космические яйца на Пасху без красителей: эффект галактики из чая удивит всех гостей
Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день
Общество
Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день
Россиянам рассказали, сколько нужно есть фруктов и овощей
Здоровье/красота
Россиянам рассказали, сколько нужно есть фруктов и овощей
Делается за 7 минут и не надо ничего варить: салат с ветчиной, зелеными оливками и черри — простой, но очень вкусный
Общество
Делается за 7 минут и не надо ничего варить: салат с ветчиной, зелеными оливками и черри — простой, но очень вкусный
Я пожалела, что не приготовила этот салат раньше: деликатес с креветками
Семья и жизнь
Я пожалела, что не приготовила этот салат раньше: деликатес с креветками
еда
рецепты
фрукты
оливки
салаты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Спасатели нашли тела шести погибших при крушении вертолета в Катаре
В Московском зоопарке назвали любимую игрушку панды Катюши
«Как им удалось?»: мощная атака Ирана напугала британцев
Суда для речного такси начали тестировать в российском регионе
Россиянка наказала мебельщиков на 1 млн рублей за игнор
Киркоров завел эксклюзивного карликового пуделя за 1,2 млн рублей
Военный аналитик уверен, что в 2026 году произойдет ядерный удар
Иранские ракеты почти стерли с лица земли израильскую Димону
Магнитные бури сегодня, 22 марта: что завтра, головные боли, бессонница
Богомаз подсчитал сбитые над Брянской областью украинские БПЛА
Беговая дорожка «зажевала» двухлетнего малыша
«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?
Над регионами России сбили еще 74 беспилотника
ВСУ провалили атаку на российский регион
Два здания обрушились на людей в Стамбуле
На Западе раскрыли, почему азиатские союзники США «дали заднюю»
Коммунальщики спасли Хабаровск от ледяной угрозы
Силовики задержали админов Telegram-каналов за вымогательство
«В пределах разумного»: Бортников поставил на место спецслужбы Украины
Названа причина экстренного возвращения летевшего в Баку самолета
Дальше
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Россия

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать
Общество

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать

