Дыня, ананас и авокадо — не салат, а билет в тропики. Готовлю так и получаю идеальный баланс сладости, свежести и пользы

Когда хочется легкости и ярких красок, на помощь приходит этот салат. Маслянистый авокадо, сочная дыня и кисло-сладкий ананас создают идеальный фруктовый дуэт, который сбалансирован хрустящими ростками и солоноватыми оливками.

Что понадобится

Авокадо - 1 шт., спелая дыня (мякоть) - 300 г, ананас (свежий или консервированный кусочками) - 200 г, салатный микс - 70 г, ростки сои - 50 г, оливки и/или маслины без косточек - 50 г, свежая зелень (петрушка, кинза) - небольшой пучок, оливковое масло - 2-3 ст. л., соль, молотый черный перец - по вкусу.

Как я его готовлю

Все фрукты и зелень тщательно моем. Авокадо, дыню и ананас очищаем от кожуры и нарезаем мякоть аккуратными кубиками примерно одинакового размера.

Салатные листья руками рвем на удобные кусочки, ростки сои промываем и обсушиваем. В просторном салатнике аккуратно соединяем нарезанные фрукты, салатные листья, ростки сои, целые или половинки оливок и мелко порубленную зелень.

Непосредственно перед подачей сбрызгиваем салат оливковым маслом, солим и перчим по вкусу.

Осторожно, но тщательно перемешиваем содержимое двумя ложками, чтобы заправка равномерно распределилась. Сразу же раскладываем по порционным тарелкам и подаем, наслаждаясь взрывом свежести.

Ранее также сообщалось об азиатском рецепте огурчиков. Этот простой рецепт можно опробовать за считанные минуты.